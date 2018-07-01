Сегодня в России по "закону Яровой" усилилась система тотальной слежки за гражданами

1 июля, 2018, 10:35

С 1 июля в России вступила в силу самая обсуждаемая часть закона депутата российской Государственной Думы Ирины Яровой - операторы связи и сервисы должны хранить данные и предоставлять их спецслужбам по запросу

Об этом пишет tjournal. "Закон Яровой" затрагивает всех организаторов хранения информации в России. Сервис по закону должен уведомить власти РФ о том, что он таким является, но есть еще и принудительный порядок включения в реестр: специальное ведомство Роскомнадзор под угрозой блокировки и на основании запроса силовиков просит направить информацию в течение пяти дней. Под организаторами хранения информации имеются в виду соцсети (например, "ВКонтакте" и "Одноклассники") и мессенджеры. Под определение попадают любые сервисы, которые используются для переписки (например, "почта Яндекса, Яндекс. Диск, Mail.Ru Агент, Облако@Mail.Ru).

Однако Роскомнадзор включает компании в реестр организаторов хранения информации избирательно. В нем нет Viber и WhatsApp, хотя есть Telegram (через претензии силовиков). В список также внесли Snapchat, "Хабрахабр", Liveinternet и Badoo, но нет Twitter, Instagram и сервисов Google. 1 июля вступают в силу "минимальные", но все равно беспрецедентные требования. С этой даты операторы сотовой и других видов связи должны полгода хранить записи звонков, электронные письма и SMS-сообщения. Если ФСБ запросит, компании должны передать данные. Это касается пользователей, которые зарегистрировались или авторизовались через IP-адрес на территории России; которые указали при регистрации в сервисе российский паспорт или другой российский документ, удостоверяющий личность; чьи географические данные указывают на нахождение в России; которые указали в сервисе телефонный номер, выдан российским оператором; о местонахождении которых организатор хранения информации знает от госорганов, "осуществляющих оперативно-розыскную деятельность".

С 1 октября российские провайдеры должны будут сохранять пользовательский интернет-трафик примерно за 30 суток и по запросу предоставлять данные спецслужбам. В дата-центрах отведут определенное пространство, рассчитанный из объема трафика пользователя за 30 дней до начала работы хранилища. Если трафик вырастет, то старые данные станут доступны уже не в течение 30 дней, а на меньший срок.

В ближайшие 5 лет операторы обязаны ежегодно наращивать емкости для хранения на 15%. Изначально требования о хранения интернет-трафика должны были вступить в силу не 1 октября, а 1 июля. Однако операторы пожаловались на неизбежные расходы и невозможность придерживаться сразу всех новых правил, - российское правительство перенесло дату. Также по "закону Яровой" хотели обязать операторов сохранять данные 3 года, но позже сроки сократили за критику в области.

Будущее повышение цен на связь и интернет - это прямое следствие "закона Яровой", поскольку компании компенсируют свои затраты. Закон Яровой (также пакет Яровой или пакет Яровой-Озерова) — российские законопроекты, принятые в июле 2016 года и декларируемые их авторами как такие, которые имеют антитеррористическую направленность. В СМИ и общественных дискуссиях законы стали называть именем одного из его авторов — Ирины Яровой. Законы фактически ограничили права человека в России.