Сегодня Австрия начала председательство в Евросоюзе
Девизом австрийского председательства определено "Европа, которая защищает", сообщает Укринформ.
Среди приоритетов Австрийского председательства определены сферы безопасности и миграции; сохранение конкурентной способности через развитие и внедрение цифровых технологий; а также стабильность в регионах соседства.
В части общей внешней и безопасностной политики ЕС Австрийское председательство подчеркивает необходимость развития Сообщества как глобального участника на мировой арене.
Среди главных приоритетов в этой сфере определены укрепление безопасности и стабильности в соседних регионах (включая продвижение европейской интеграции стран Южной и Центральной Европы), развитие "Восточного партнерства", укрепление общей политики безопасности и обороны и решение проблемы нерегулярной миграции.
Относительно Украины в программе отдельно подчеркивается "необходимость улучшения ситуации" в государстве.
Как говорится в тексте документа, "кризис в Украине требует особого внимания".
Относительно "Восточного партнерства" Австрия поддерживает сотрудничество со странами инициативы ради безопасности и процветания в регионе.
Отдельно отмечается, что в период председательства состоится заседание министров иностранных дел стран "Восточного партнерства".
При этом Австрийское председательство планирует активизировать стратегическую коммуникацию ЕС в этой сфере.
- Как сообщалось, в Австрии суд разрешил указывать в документах "интер"-пол.
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