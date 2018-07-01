С сегодняшнего дня возрастает прожиточный минимум

1 июля, 2018, 16:29

В Украине с 1 июля прожиточный минимум вырос на 77 грн и составляет 1777 грн.

Об этом говорится в законе О Государственном бюджете Украины на 2018 год, передает Еспресо.TV.



"Установить в 2018 году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 года - 1700 гривен, с 1 июля - 1777 гривен, с 1 декабря - 1853 гривни", - говорится в документе.



При этом для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум с 1 июля вырос на 67 грн и составляет 1559 грн, для детей от 6 до 18 лет - на 84 грн и составляет 1944 грн, для трудоспособных лиц - на 79 грн и составляет 1841 грн, а для лиц, утративших работоспособность - на 62 грн и составляет 1435 грн.



Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что правительство должно поднять минимальную заработную плату до уровня в 5 тыс. грн.