Повышение пенсий в июле будет происходить автоматически, ресурсов достаточно, - Гройсман
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает правительственная пресс-служба.
Он напомнил, что в прошлом году, в результате реформы пенсионной системы в Украине, повысили пенсии для более 9 млн человек. В апреле текущего года повышены пенсии военным пенсионерам. С 1 июля автоматически повышаются пенсии для людей с небольшими начислениями.
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"Важно, что повышение пенсий происходит автоматически. Без манипуляций. Будем направлять ресурсы бюджета, в том числе, и на социальные вопросы", - подчеркнул премьер.
Он добавил, что наполнению бюджета способствуют введенные правительством инициативы по детенизации экономики, в том числе инициатива "Украина без контрабанды".
- Как уже отмечалось, в Украине с 1 июля прожиточный минимум вырос на 77 грн, он теперь составляет 1777 грн.
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