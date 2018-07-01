Повышение пенсий в июле будет происходить автоматически, ресурсов достаточно, - Гройсман

1 июля, 2018, 18:29

Повышение пенсий в Украине уже происходит автоматически - без манипуляций и исключительно на основе законодательных норм и возможностей бюджета

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает правительственная пресс-служба.

Он напомнил, что в прошлом году, в результате реформы пенсионной системы в Украине, повысили пенсии для более 9 млн человек. В апреле текущего года повышены пенсии военным пенсионерам. С 1 июля автоматически повышаются пенсии для людей с небольшими начислениями.

Читайте также: Конец валютного концлагеря. Что даст закон о валюте

"Важно, что повышение пенсий происходит автоматически. Без манипуляций. Будем направлять ресурсы бюджета, в том числе, и на социальные вопросы", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что наполнению бюджета способствуют введенные правительством инициативы по детенизации экономики, в том числе инициатива "Украина без контрабанды".