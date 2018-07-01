Полторак назначил заместителя командующего Военно-Морских сил
Он подписал приказы непосредственно на Одесском морвокзале, сообщает Укринформ.
"Я решил назначить контр-адмирала Андрея Тарасова первым заместителем командующего - начальником штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Именно он должен организовать управление и обеспечение боевых действий подразделений военных моряков, а также координацию усилий по получению стандартов Североатлантического альянса", - отметил Полторак.
Также министр назначил заместителем командующего ВМС ВСУ по логистике полковника Игоря Ступницкого.
"Почему я делаю это именно сегодня и здесь? Чтобы вы с первой минуты после назначения офицера видели. Знали, с кого дальше спрашивать за то, как вас кормят, как одевают, как обеспечивают жильем, за ваш социальный пакет", - Полторак обратился к военным морякам.
Генерал армии сообщил, что этим же приказом Ступницкому присвоили воинское звание "капитан 1 ранга".
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