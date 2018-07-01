Полторак назначил заместителя командующего Военно-Морских сил

1 июля, 2018, 13:59

Министр обороны Степан Полторак, который прибыл в Одессу для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, издал 1 июля два приказа о кадровых изменениях в штабе ВМС Украины

Он подписал приказы непосредственно на Одесском морвокзале, сообщает Укринформ.

"Я решил назначить контр-адмирала Андрея Тарасова первым заместителем командующего - начальником штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Именно он должен организовать управление и обеспечение боевых действий подразделений военных моряков, а также координацию усилий по получению стандартов Североатлантического альянса", - отметил Полторак.

Также министр назначил заместителем командующего ВМС ВСУ по логистике полковника Игоря Ступницкого.

"Почему я делаю это именно сегодня и здесь? Чтобы вы с первой минуты после назначения офицера видели. Знали, с кого дальше спрашивать за то, как вас кормят, как одевают, как обеспечивают жильем, за ваш социальный пакет", - Полторак обратился к военным морякам.

Генерал армии сообщил, что этим же приказом Ступницкому присвоили воинское звание "капитан 1 ранга".