Перемирие на Донбассе не продержалось и несколько часов, за сутки ранен один военный

1 июля, 2018, 08:08

Вчера оккупанты 26 раз открывали огонь, ночью - стреляли уже дважды. На протяжении прошлых суток, 30 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Во второй половине дня российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках враг вел огонь из запрещенного Минскими договоренностями оружия

Об этом говорится в утреннем отчете пресс-центра Объединенных сил.

"Российские оккупационные войска 26 раз прибегли к прицельного огня по нашим позициям, четыре из которых – из тяжелого вооружения. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу", - отмечается в сообщении.

На луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Новотошкіовское. Там враг вел огонь по украинским позициям из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На горловском направлении российские наемники проявляли активность в районе населенных пунктов Южное и Зайцево. Там враг по нашим позициям открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На донецком направлении противник активизировал провокации с применением по украинским позициям преимущественно гранатометов и стрелкового оружия. Под вражеским огнем находились защитники Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Песков, Опытного и Новомихайловки.

В прошлые сутки большого количеству обстрелов подверглись защитники мариупольского направления. В основном они носили провокационный характер. Враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огневому воздействию подверглись позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Павлополь, Чермалык, Талаковка и Гнутово.

В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.

"Несмотря на принятое решение Трехсторонним контактной группой в Минске по объявления режима тишины по всей линии фронта начиная с 00.00 часов 01 июля 2018 года боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток два раза открывали огонь по нашим защитникам. На горловском направлении враг обстрелял из минометов калибром 120 мм наши позиции в районе населенного пункта Зайцево, а с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новоалександровка, что на луганском направлении", - добавили в пресс-центре.

По данным разведки в результате подрыва на противотанковой мины поврежден БТР российских оккупационных войск и один боевик получил ранение.