От Меркель требуют нажать на Путина, чтобы тот немедленно освободил Сенцова
Об этом передает Еспресо.TV.
На акции выступали председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров, а также общественные активисты.
"Нужна максимальная внимание мирового сообщества. 49-й день голодовки Олега - это критические цифры для жизни человека", - отметил соорганизатор митинга Дмитрий Карп.
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По его словам, сейчас российский диктатор устроил вокруг судьбы Сенцова политические торги с "Нормандской четверкой".
"Путин пытается обменять Сенцова на санкции. Это является недопустимым", - отметил он.
После акции на Майдане Незалежности ее участники направились к посольствам Франции и Германии.
В частности, от канцлера ФРГ требуют написать письмо Путину с требованием незамедлительного освобождения режиссера.
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