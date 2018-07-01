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От Меркель требуют нажать на Путина, чтобы тот немедленно освободил Сенцова

В воскресенье, 1 июля 2018 года, состоялся автопробег и митинг в поддержку узника Кремля, украинского кинорежиссера и писателя Олега Сенцова, а также других незаконно удерживаемых Россией политических заключенных

Об этом передает Еспресо.TV.

На акции выступали председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров, а также общественные активисты.

"Нужна максимальная внимание мирового сообщества. 49-й день голодовки Олега - это критические цифры для жизни человека", - отметил соорганизатор митинга Дмитрий Карп.

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По его словам, сейчас российский диктатор устроил вокруг судьбы Сенцова политические торги с "Нормандской четверкой".

"Путин пытается обменять Сенцова на санкции. Это является недопустимым", - отметил он.

 

После акции на Майдане Незалежности ее участники направились к посольствам Франции и Германии.

В частности, от канцлера ФРГ требуют написать письмо Путину с требованием незамедлительного освобождения режиссера.

 

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