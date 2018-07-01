Названо количество моряков, погибших и раненых с начала войны на Донбассе
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.
Как передает пресс-служба СНБО, по случаю Дня ВМС Украины Турчинов отметил, что моряки продолжают нести боевое дежурство по охране как морского побережья, так и северо-западной части Черного моря, в частности выполняются задачи по охране острова Змеиный.
Кроме этого, силы ВМС были задействованы в антитеррористической операции и продолжают нести службу на Донбассе в рамках операции Объединенных сил.
"За время проведения АТО/ООС, выполняя задание, погиб 51 военный из состава ВМС, ранены 488 моряков", - сообщил Турчинов.
По его информации, государственными наградами были награждены 498 военных ВМС, Министерства обороны Украины - 1515, Генштаба - 1385 моряков.
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