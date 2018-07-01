Настоящий боевик. Неподалеку Парижа грабитель банков во второй раз сбежал из тюрьмы, на этот раз на вертолете
Редуан Фаиди сбежал из тюрьмы в департаменте Сена и Марна около 11 часов утра. Его сообщникам удалось посадить вертолет в единственном месте на территории тюрьмы, которое не было закрыто специальной сеткой сверху. По словам министра юстиции Николь Беллубе побег совершился всего за несколько минут, а сообщники Фаиди имели при себе тяжелое вооружение, передает RFI.
Преступники взяли в заложники пилота вертолета, который давал частные уроки пилотирования и ждал ученика на аэродроме. Рецидивист и трое подозреваемых в организации побега совершили посадку между аэропортами Шарль-де-Голль и Ле-Бурже. Преступники отпустили пилота и скрылись на черной машине. По информации полиции, после этого они сменили транспортное средство и пересели на белый фургон с логотипом энергетической компании Enedis.
Силы правопорядка проводят операцию по поиску беглеца рецидивиста. После первого побега преступник скрывался от властей в течение 6 недель.
Справка
Редуан Фаиди получил первый тюремный срок в 90-х годах за ограбление инкассаторских машин и банков. После условно-досрочного освобождения он совершил повторное ограбление и застрелил сотрудницу полиции. Апелляционный суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве