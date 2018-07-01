Настоящий боевик. Неподалеку Парижа грабитель банков во второй раз сбежал из тюрьмы, на этот раз на вертолете

1 июля, 2018, 19:34

Приговоренный к 25-летнему заключению особо опасный преступник Редуан Фаиди второй раз совершил побег из тюрьмы. В воскресенье, 1 июля, трое вооруженных людей приземлились во дворе исправительного учреждения на вертолете и улетели вместе с преступником. Первый побег Редуан Фаиди совершил в 2013 году: тогда он взял в заложники охранников, взорвал ворота с помощью динамита и уехал с территории тюрьмы на автомобиле

Редуан Фаиди сбежал из тюрьмы в департаменте Сена и Марна около 11 часов утра. Его сообщникам удалось посадить вертолет в единственном месте на территории тюрьмы, которое не было закрыто специальной сеткой сверху. По словам министра юстиции Николь Беллубе побег совершился всего за несколько минут, а сообщники Фаиди имели при себе тяжелое вооружение, передает RFI.

Преступники взяли в заложники пилота вертолета, который давал частные уроки пилотирования и ждал ученика на аэродроме. Рецидивист и трое подозреваемых в организации побега совершили посадку между аэропортами Шарль-де-Голль и Ле-Бурже. Преступники отпустили пилота и скрылись на черной машине. По информации полиции, после этого они сменили транспортное средство и пересели на белый фургон с логотипом энергетической компании Enedis.

Силы правопорядка проводят операцию по поиску беглеца рецидивиста. После первого побега преступник скрывался от властей в течение 6 недель.

Справка

Редуан Фаиди получил первый тюремный срок в 90-х годах за ограбление инкассаторских машин и банков. После условно-досрочного освобождения он совершил повторное ограбление и застрелил сотрудницу полиции. Апелляционный суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.