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На Черемоше погиб турист

Во время сплава по реке Черемош перевернулась лодка с группой туристов и инструктором. В результате погиб один человек

Трагедия произошла возле села Красник Верховинского района, сообщает Молодой буковинец.

"Вчера в 15:00 в оперативно-координационный центр ГСЧС в области поступило сообщение о том, что во время рафтинга перевернулась лодка с группой туристов и инструктором", - говорится в сообщении.

В результате погиб мужчина 1992 года рождения - по предварительной информации житель Черкасской области. Местные жители вытащили его из воды до прибытия спасателей.

 

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