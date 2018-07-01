На Черемоше погиб турист
1 июля, 2018, 17:02
"Вчера в 15:00 в оперативно-координационный центр ГСЧС в области поступило сообщение о том, что во время рафтинга перевернулась лодка с группой туристов и инструктором", - говорится в сообщении.
Во время сплава по реке Черемош перевернулась лодка с группой туристов и инструктором. В результате погиб один человек
Трагедия произошла возле села Красник Верховинского района, сообщает Молодой буковинец.
"Вчера в 15:00 в оперативно-координационный центр ГСЧС в области поступило сообщение о том, что во время рафтинга перевернулась лодка с группой туристов и инструктором", - говорится в сообщении.
В результате погиб мужчина 1992 года рождения - по предварительной информации житель Черкасской области. Местные жители вытащили его из воды до прибытия спасателей.
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