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Конституционный суд Польши рассмотрит скандальные антиукраинские нормы закона об Институте нацпамяти

Конституционный суд Польши рассмотрит спорные "антибандеровские положения" в законе о польском Институте национальной памяти

Об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Конституционного суда Польши Якуб Козловский, сообщает TVN24.

Он подчеркнул, что трибунал прекратил рассмотрение тех статей, которые были отменены 27 июня. Это нормы, предусматривающие уголовную ответственность за обвинения польского народа или польского государства в преступлениях, совершенных нацистской Германией. Их внесли в закон в начале этого года. Уже тогда обновленный закон вызвал критику и возмущение международного сообщества, в частности Украины, Израиля и США.

Но в начале февраля 2018 года президент Дуда его подписал и одновременно обратился в Конституционный суд с просьбой проверить спорные положения.

Так называемые "антибандеровские" нормы предусматривают ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов против граждан Польши в период с 1925-го до 1950-го года".

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