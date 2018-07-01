Ко дню ВМС ВСУ в шести городах страны военные корабли открыли для посещения

1 июля, 2018, 10:46

В течение двух дней в шести городах Украины организован открытый доступ граждан на военные корабли Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщили в пресс-центре Командования ВМС на официальной странице в Facebook.

"Завтра в Одессе состоится церемония включения в состав ВМС ВС Украины баков "Вышгород", "Лубны", "Кременчуг", "Никополь". После чего – традиционное поднятие флага и провозглашения поздравление с Днем ВМС ВС Украины. Кроме того, все желающие смогут посетить корабли", – отметили в пресс-центре.

Кроме того, гражданам продемонстрируют вооружение и боевую технику, а вечером в Одессе на Дерибасовской состоится концерт по случаю Дня ВМС ВС Украины.

Основные мероприятия по случаю праздника пройдут 1 июля в Одессе, Николаеве, Херсоне, Измаиле, Южном и Очакове.

Ознакомиться со всеми мероприятиями можно на официальной странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Кроме того, торжества начались с флеш-моба военнослужащих ВМС ВС Украины относительно освобождения Олега Сенцова.