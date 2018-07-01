Ко дню ВМС ВСУ в шести городах страны военные корабли открыли для посещения
Об этом сообщили в пресс-центре Командования ВМС на официальной странице в Facebook.
"Завтра в Одессе состоится церемония включения в состав ВМС ВС Украины баков "Вышгород", "Лубны", "Кременчуг", "Никополь". После чего – традиционное поднятие флага и провозглашения поздравление с Днем ВМС ВС Украины. Кроме того, все желающие смогут посетить корабли", – отметили в пресс-центре.
Кроме того, гражданам продемонстрируют вооружение и боевую технику, а вечером в Одессе на Дерибасовской состоится концерт по случаю Дня ВМС ВС Украины.
Основные мероприятия по случаю праздника пройдут 1 июля в Одессе, Николаеве, Херсоне, Измаиле, Южном и Очакове.
Ознакомиться со всеми мероприятиями можно на официальной странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Кроме того, торжества начались с флеш-моба военнослужащих ВМС ВС Украины относительно освобождения Олега Сенцова.
- Как сообщалось, День ВМС Украины отметят концертом на Дерибасовской, экскурсиями на кораблях и морским парадом.
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