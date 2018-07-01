Футбол на крови: день 18

1 июля, 2018, 23:50

1 июля на чемпионате мира по футболу в России состоялись два матча 1/8 финала

Сегодня 49 дней, как голодает узник Кремля, украинский кинорежиссер и писатель Олег Сенцов. Он отказался от пищи, требуя, чтобы кремлевская власть освободила всех украинских политических заключенных. Сейчас режиссер находится в колонии в городе Лабытнанги - на севере России.

Сегодня в Киеве и Харькове люди вышли на акции в поддержку политзаключенных Кремля. Участники акции держали в руках плакаты и баннеры с изображением Сенцова, а также лозунги #Free Sentsov и #Save Oleg Sentsov. После марша, который состоялся на Майдане Незалежности в Киеве, активисты направились к посольствам Франции и Германии.

2-го июля в 21.00 планируется зажечь огромную надпись "ОЛЕГ, УКРАИНА С ТОБОЙ!" на поле Олимпийского стадиона в Киеве. "Зовите друзей и знакомых. Чем больше нас будет, тем больше это придаст сил Олегу Сенцов в смертельном противостоянии с кремлевским Мордер", - призывают организаторы акции.

С начала чемпионата российско-оккупационные войска 476 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, 116 из которых - из тяжелого вооружения запрещенного Минскими договоренностями. За это время в результате боевых действий погибли 11 украинских военных и 43 получили ранения. Ранены в результате ведения боевых действий четверо мирных жителей.

Несмотря на решение Трехсторонней контактной группы в Минске по объявлению режима тишины по всей линии фронта, начиная с 00.00 часов и до утра 1 июля 2018 боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по украинским защитникам. На Горловском направлении враг обстрелял из минометов калибром 120 мм наши позиции в районе поселка Зайцево, а из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Новоалександровки, что на Луганском направлении. В целом на протяжении текущих суток украинские позиции были обстреляны уже 9 раз с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

1 июля на чемпионате мира были определены два четвертьфиналиста турнира:

Испания - Россия 1:1 (3:4 - по пенальти)

Хорватия - Дания 1:1 (3:2 - по пенальти)