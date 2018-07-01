Давка в трамвайчиках, везде грязно, карманные воры и истощенные горожане. Львовянка описала свои впечатления от Одессы

1 июля, 2018, 20:15

Своими впечатлениями от визита в Одессу в соцсетях поделилась жительница Львова и блогер Роза Туманова

Девушка была в Одессе впервые, и заметила немало негативных моментов, на которые, по ее мнению, властям следовало бы обратить внимание. В частности, Розу смутил городской транспорт.

"Таких маленьких и старых трамваев, как в Одессе, я не видела ни в Харькове, ни во Львове. Конечно, мне неоднократно приходилось видеть, как пассажиры во Львове набиваются в транспорт, как килька в банке. Но это лишь цветочки в сравнении с одесскими реалиями в сем смысле. Видение не для слабонервных) Вероятно, подобная перегруженность пассажирами данного вида транспорта кроется в цене. Ведь маршрутки здесь стоят уже семь гривен, а цена билета на трамвай все еще держится на отметке трех гривен. Так не переплачивая за проезд, горожане платят своим комфортом", - описывает увиденное Туманова.

Также блогерку неприятно удивила грязь на улицах и общая, как она считает, запущенность города:

"Одесса производит впечатление грязного города. Преимущественно с постсоветской, а потому преимущественно никакой архитектурой. Какое-то у меня было дежавю, как и в случае с Дрогобычем, которое тоже является хоть и маленьким, но тоже туристическим городом. И хоть в первом, хоть во втором случае центр опрятный и чистый, а вот дальше - упадок и разрушение. Что говорить, когда не только есть заросли на улице, но и одкритий канализационный люк посреди дороги, который практически ничем не прикрыт и в который можно запросто упасть".

Чувствуется и то, что в городе активно "работают" карманные воры.

"Нигде я не видела, чтобы так много людей чуть ли не прижимали сумочку к себе и не держали ее спереди себя, как в Одессе. А дело вот в чем: одно из важных предупреждений, которые я получила, что в городе ужасно много воруют. Поэтому ценное нужно держать максимально при себе. Более того, стараться не носить на себе драгоценности, потому что могут обмануть, а при необходимости и палец с обручальным кольцом отрезать", - пишет автор.

Местные жители Туманова описывает как теплых и приветливых людей, которые, при этом, имеют не богатый и усталый вид.

"Местные одеты преимущественно не только просто и практично, но и бедно. Лица уставшие, кажется, жизнью и добыванием денег. Горожане не светятся от того, что живут в сверкающем, как солнце портовом городе Украины", - добавляет женщина.

Заметим, что данное сообщение Туманова и быстро набрал более 200 комментариев и 250 распространений.