Аноним требует $350 тыс. от СБУ и Нацполиции

1 июля, 2018, 16:05

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией проверяют информацию, изложенную в анонимном письме, поступившем сегодня, 1 июля 2018 года, в адрес обоих силовых ведомств с угрозой совершить убийства детей, которые, якобы, находятся в заложниках