Аноним требует $350 тыс. от СБУ и Нацполиции
1 июля, 2018, 16:05
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией проверяют информацию, изложенную в анонимном письме, поступившем сегодня, 1 июля 2018 года, в адрес обоих силовых ведомств с угрозой совершить убийства детей, которые, якобы, находятся в заложниках
Злоумышленник угрожает реализовать преступление в случае неуплаты средств в сумме $350 тыс., отмечается в сообщении пресс-центра СБ Украины.
Правоохранители, в числе других, проверяют версию о возможных мошеннических действиях, поскольку присланный анонимом список детей содержится на официальном сайте "Службы розыска детей". Двое из них уже найдены, факты их похищения подтверждения не нашли.
Национальной полицией Украины открыто уголовное производство по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 146, 147 и 189 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
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