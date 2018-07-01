2 июля в 21.00 на Олимпийском стадионе в Киеве засияет надпись "Олег! Украина с тобой" в поддержку Сенцова
1 июля, 2018, 22:53
В Киеве на стадионе "Олимпийский" проведут акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого приговорили в России к 20 годам колонии
Мероприятие состоится завтра 2 июля в 21.00, сообщают в Facebook организаторы акции.
"Приходи и поддержи Сенцова - зажгли огромную надпись "ОЛЕГ, УКРАИНА С ТОБОЙ!" на поле Олимпийского стадиона! Подключай друзей и знакомых.
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"Чем больше нас будет, тем больше это придаст сил Олегу Сенцову в смертельном противостоянии с кремлевским мордером", - говорится в заметке к событию.
Прийти в указанное время в настоящее время согласилось около 1 тыс. людей.
- Напомним, Сенцов уже 49-ый день подряд отказывается от еды.
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