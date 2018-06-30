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Из-за шквалов и дождей 384 населенных пункта остались без света

Из-за осложнения погодных условий в пятницу-субботу 29-30 июня в Украине обесточено 384 населенных пункта

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"29-30 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 384 населенных пункта в 10 областях, а именно: Днепропетровская – 157 н.п., Киевская – 104 н.п., Винницкая – 33 н.п., Полтавская – 26 н.п., Кировоградская – 15 н.п., Запорожская – 14 н.п., Херсонская – 12 н.п., Черкасская – 10 н.п., Николаевская – 8 н.п. и Луганская – 5 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате интенсивных осадков и порывов ветра в отдельных областях зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилой и социальной сфер.

Так, в Днепропетровской области повреждены крыши четырех жилых домов и здания детского лагеря, повалены около 150 деревьев, повреждены 6 легковых автомобилей. Распилены и убраны около 100 деревьев. От ГСЧС привлекалось 34 ед. техники и 148 человек л/с.

На Львовщине в четырех районах области подтоплены 60 приусадебных участков, 25 жилых домов и 6 подвалов жилых домов. Повреждены две дороги местного значения. От ГСЧС привлекалось 3 ед. техники и 11 человек л/с.

По состоянию на 7 ч. 30 июня остаются подтопленными 10 приусадебных участков и 20 подвалов жилых домов. Для проведения работ по откачке воды были привлечены 6 ед. тех. и 29 чел. л/с ГСЧС. Откачано более 2920 куб.м воды.

На Ивано-Франковщине в восьми районах были подтоплены 202 частных жилых дома, 40 приусадебных участков, повреждены 14 км дорог местного значения.

По состоянию на 7 ч. 30 июня подтоплений жилых домов нет. Для проведения работ по откачке воды были привлечены 13 ед. тех. и 58 чел. л/с ГСЧС. Откачано свыше 700 куб.м воды.

Местные органы власти принимают меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды, информирует ГСЧС.

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