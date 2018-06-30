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Вследствие непогоды на Франковщине подтоплено более 200 домов

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, подтопление произошло в городе Калуш, поселках Богородчаны и Рожнятов,Городенковском, Долинском, Снятинском районах, на территории Болеховского ГС и в Ивано-Франковске

По данным службы, из-за дождей, местами очень сильных, произошло подтопление жилых и административных зданий, придомовых территорий.

Кроме того, повреждены 14 километров дорог местного значения, три моста, которые соединяют сельские местные дороги с частными приусадебными участками.

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