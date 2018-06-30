Вследствие непогоды на Франковщине подтоплено более 200 домов
30 июня, 2018, 13:40
Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, подтопление произошло в городе Калуш, поселках Богородчаны и Рожнятов,Городенковском, Долинском, Снятинском районах, на территории Болеховского ГС и в Ивано-Франковске
По данным службы, из-за дождей, местами очень сильных, произошло подтопление жилых и административных зданий, придомовых территорий.
Кроме того, повреждены 14 километров дорог местного значения, три моста, которые соединяют сельские местные дороги с частными приусадебными участками.
- Как сообщалось, из-за шквалов и дождей 384 населенных пункта остались без света.
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