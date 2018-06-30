Вследствие непогоды на Франковщине подтоплено более 200 домов

30 июня, 2018, 13:40

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, подтопление произошло в городе Калуш, поселках Богородчаны и Рожнятов,Городенковском, Долинском, Снятинском районах, на территории Болеховского ГС и в Ивано-Франковске