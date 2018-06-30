Возле Черновцов перевернулся бетоновоз, водитель погиб

30 июня, 2018, 11:20

Возле Черновцов бетоновоз съехал в кювет и перевернулся, водитель машины погиб

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Авария со смертельным исходом произошла около 13 часов 29 июня в селе Магала Новоселицкого района. Двигаясь по объездной дороге возле Черновцов, 48-летний водитель автомобиля МАН не справился с управлением и допустил съезд грузовика в кювет с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в полиции, водителя придавило кабиной, он погиб на месте.

Обстоятельства ДТП выясняются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.