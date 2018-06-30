 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Возле Черновцов перевернулся бетоновоз, водитель погиб

Возле Черновцов бетоновоз съехал в кювет и перевернулся, водитель машины погиб

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Авария со смертельным исходом произошла около 13 часов 29 июня в селе Магала Новоселицкого района. Двигаясь по объездной дороге возле Черновцов, 48-летний водитель автомобиля МАН не справился с управлением и допустил съезд грузовика в кювет с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в полиции, водителя придавило кабиной, он погиб на месте.

Обстоятельства ДТП выясняются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июня, 2018 суббота

29 июня, 2018 пятница

больше новостей

30 июня, 2018 суббота

29 июня, 2018 пятница

28 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать