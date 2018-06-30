В Украине может появиться верхняя палата парламента, - нардеп Попов

30 июня, 2018, 17:04

Установление в Украине "чистой" парламентской или, как ее еще называют, премьерской республики повлечет за собой необходимость преобразования Верховной Рады в 2-палатный парламент

Об этом заявил экс-глава Комитета избирателей Украины (КИУ), народный депутат Игорь Попов в эфире телеканала Еспресо.TV.

"Нужно четко осознавать, что переход к премьерской республике будет связан с созданием 2-палатного парламента и увеличением полномочий регионов, то есть фактической федерализации, поскольку речь идет не об объединении территориальных общин, а именно о регионах, которые будут представлены в верхней палате", - подчеркнул он.

При этом нынешний запрос политических элит на парламентскую республику и ограничения полномочий президента Попов связывает с отсутствием яркого лидера, за которого было бы готово проголосовать подавляющее большинство граждан.

"Переход к премьерской или канцлерской республики, он решает тактическую задачу - у нас нет сегодня электорального лидера и для того, чтобы политическая конкуренция не превратилась в стрельбу по всей территории (страны - ред.), то в этом есть смысл, конечно, уменьшить цену приза и отказаться от отдельных выборов президента, или же полномочий ему оставить столько, что за эти полномочия никто не будет стрелять", - пояснил депутат.

Вместе с тем Попов считает необходимым системно проводить реформирование полномочий центральных органов власти, "а не просто записать, что мы перенесем три пункта полномочий президента до полномочий Верховной Рады".