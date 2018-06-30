В столице в результате ночной непогоды дерево упало на припаркованные автомобили
30 июня, 2018, 11:45
В Шевченковском районе Киева вследствие ночной непогоды обрушилось дерево на автомобили под ним
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".
В результате непогоды пострадали три машины, припаркованные под деревом во дворе одной из многоэтажек в Шевченковском районе столицы - Хюндай, Киа и Sea.
На место происшествия прибыли работники ГСЧС, полицейские. По словам владельцев авто, помощи полиции и спасателей они ждали почти три часа, поэтому самостоятельно уже начали с помощью топоров вызволять машины из древянного плена.
В результате инцидента никто не пострадал.
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