 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В столице в результате ночной непогоды дерево упало на припаркованные автомобили

В Шевченковском районе Киева вследствие ночной непогоды обрушилось дерево на автомобили под ним

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

В результате непогоды пострадали три машины, припаркованные под деревом во дворе одной из многоэтажек в Шевченковском районе столицы - Хюндай, Киа и Sea.

На место происшествия прибыли работники ГСЧС, полицейские. По словам владельцев авто, помощи полиции и спасателей они ждали почти три часа, поэтому самостоятельно уже начали с помощью топоров вызволять машины из древянного плена.

В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщалось, возле Черновцов перевернулся бетоновоз, водитель погиб.

В Румынии автобус с украинскими туристами попал в ДТП: пострадали дети.

Uber будет отключать уставших водителей, которые были за рулем 12 часов.

В Печерском районе столицы произошло ДТП, одного из водителей госпитализировали

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июня, 2018 суббота

29 июня, 2018 пятница

больше новостей

30 июня, 2018 суббота

29 июня, 2018 пятница

28 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать