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В России Клыха держат в психушке, он в очень плохом состоянии, - правозащитница

Украинский политзаключенный Станислав Клых, которого незаконно удерживают в Российской Федерации, вероятнее всего, находится в психиатрической больнице в Магнитогорске

Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур в эфире телеканала 112.ua.

"26 июня у Станислава был адвокат Роман Качанов, с которым мы обмениваемся информацией. Он рассказал, что тот находится в очень плохом состоянии и сознание его спутано. Сотрудники тюрьмы сказали, что его госпитализируют в областную психиатрическую больницу в Магнитогорск. И на следующий день ему звонила мама. В тюрьме сказали, что его уже там нет", - рассказала Щур.

С понедельника адвокат посетит Клыха в больнице. Если его там не будет, то будут продолжать поиски в других местах.

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