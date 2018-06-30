В России Клыха держат в психушке, он в очень плохом состоянии, - правозащитница
30 июня, 2018, 14:27
Украинский политзаключенный Станислав Клых, которого незаконно удерживают в Российской Федерации, вероятнее всего, находится в психиатрической больнице в Магнитогорске
Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур в эфире телеканала 112.ua.
"26 июня у Станислава был адвокат Роман Качанов, с которым мы обмениваемся информацией. Он рассказал, что тот находится в очень плохом состоянии и сознание его спутано. Сотрудники тюрьмы сказали, что его госпитализируют в областную психиатрическую больницу в Магнитогорск. И на следующий день ему звонила мама. В тюрьме сказали, что его уже там нет", - рассказала Щур.
С понедельника адвокат посетит Клыха в больнице. Если его там не будет, то будут продолжать поиски в других местах.
- Как сообщалось, Клыху вводили неизвестные инъекции, от чего он сошел с ума, считает мать политзаключенного.
- В конце августа прошлого года у родных Станислава оборвалась связь с ним, после чего появилась информация о том, что Клыха якобы удерживают в психбольнице.
- 8 сентября 2017-го правозащитник, представитель Медийной инициативы за права человека Мария Томак сообщила, что Клыха вернули из психиатрической больницы обратно в колонию в городе Верхнеуральске.
- 17 октября мать украинского политзаключенного Станислава Клыха сказала, что ее сын плохо себя чувствует, истощен психически и физически.
- Станислав Клых опроверг свою принадлежность к "Правому сектору", а также объяснил характер собственного знакомства с гражданкой России, к которой он прибыл в город Орел, где и был задержан.
- В конце мая стало известно, что состояние физического и психического здоровья удерживаемого в российской тюрьме украинского политзаключенного Станислава Клыха критически ухудшается.
- 8 июня приговоренный в России Станислав Клых заявил адвокату, что объявляет голодовку.
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