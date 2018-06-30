В России Клыха держат в психушке, он в очень плохом состоянии, - правозащитница

30 июня, 2018, 14:27

Украинский политзаключенный Станислав Клых, которого незаконно удерживают в Российской Федерации, вероятнее всего, находится в психиатрической больнице в Магнитогорске

Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур в эфире телеканала 112.ua.

"26 июня у Станислава был адвокат Роман Качанов, с которым мы обмениваемся информацией. Он рассказал, что тот находится в очень плохом состоянии и сознание его спутано. Сотрудники тюрьмы сказали, что его госпитализируют в областную психиатрическую больницу в Магнитогорск. И на следующий день ему звонила мама. В тюрьме сказали, что его уже там нет", - рассказала Щур.

С понедельника адвокат посетит Клыха в больнице. Если его там не будет, то будут продолжать поиски в других местах.