В Киеве выступят Рикардо Мути и Джон Малкович
Об этом передает Еспресо.TV.
"Пути дружбы" - это концерты по инициативе Мути в странах, пострадавших от войны. Они проводятся уже 20 лет.
Основала это движение Кристина Мути, жена маэстро. Первое такое художественное мероприятие, по ее словам, проводилось в Сараево (Босния и Герцоговина). После этого были выступления в Израиле, Ливане и Сирии.
В Украину же супруги Мути привезли шедевры Джузеппе Верди.
"Верди является универсальным композитором. В своей музыке он выразил чувства любви и страдания, которые являются общими для всего человечества", - отмечает композитор.
Вместе с гостями выступит оркестр и хор Национальной оперы Украины, студенты Музыкальной академии им. Чайковского, а также молодые исполнители из Мариуполя.
На сцену выйдет и голливудский актер Джон Малкович. Звезда будет декламировать произведения под названием "Портрет Линкольна" - это сборник цитат и речей выдающегося американского президента.
"Слова Линкольна абсолютно шикарные. Они нужны для всего человечества", - отметил Малкович.
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