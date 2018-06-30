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В Киеве выступят Рикардо Мути и Джон Малкович

В Киеве в воскресенье, 1 июля 2018 года, в рамках грандиозного проекта "Пути дружбы" выступят две легенды - итальянский дирижер Рикардо Мути и голливудский актер Джон Малкович

Об этом передает Еспресо.TV.

"Пути дружбы" - это концерты по инициативе Мути в странах, пострадавших от войны. Они проводятся уже 20 лет.

Основала это движение Кристина Мути, жена маэстро. Первое такое художественное мероприятие, по ее словам, проводилось в Сараево (Босния и Герцоговина). После этого были выступления в Израиле, Ливане и Сирии.

В Украину же супруги Мути привезли шедевры Джузеппе Верди.

"Верди является универсальным композитором. В своей музыке он выразил чувства любви и страдания, которые являются общими для всего человечества", - отмечает композитор.

Вместе с гостями выступит оркестр и хор Национальной оперы Украины, студенты Музыкальной академии им. Чайковского, а также молодые исполнители из Мариуполя.

На сцену выйдет и голливудский актер Джон Малкович. Звезда будет декламировать произведения под названием "Портрет Линкольна" - это сборник цитат и речей выдающегося американского президента.

"Слова Линкольна абсолютно шикарные. Они нужны для всего человечества", - отметил Малкович.

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