В горах Закарпатья завелся львенок
30 июня, 2018, 21:15
Рядом с медведями в реабилитационном центре на Закарпатье временно поселили львенка Арни
Об этом пишет Закарпатье онлайн.
"Спрятали "мацура" позади вольеров, возле недостроенного визит-центра. Говорят, отобрали где-то на таможне. Будет квартировать в Карпатах до осени. После отправят в Южную Африку. Кстати, малого зовут Арни", - сообщает экскурсовод Игорь Гуледза.
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