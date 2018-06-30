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В горах Закарпатья завелся львенок

Рядом с медведями в реабилитационном центре на Закарпатье временно поселили львенка Арни

Об этом пишет Закарпатье онлайн.

"Спрятали "мацура" позади вольеров, возле недостроенного визит-центра. Говорят, отобрали где-то на таможне. Будет квартировать в Карпатах до осени. После отправят в Южную Африку. Кстати, малого зовут Арни", - сообщает экскурсовод Игорь Гуледза.

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