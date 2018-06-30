В Австрии суд разрешил указывать в документах "интер"-пол

30 июня, 2018, 11:56

Конституционный суд Австрии разрешил указывать гражданам в официальных документах третий пол

Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство AP.

Как отмечается, такое решение было принято после рассмотрения иска гражданина, который требовал, чтобы власти разрешили указывать в графе для обозначения пола "другой" или "интер".

"Впервые в жизни я чувствую, что меня признают тем, кем я родился", - заявил он после вынесения вердикта.

Это решение приветствовали ряд оппозиционных партий, однако правопопулистская Австрийская партия свободы, которая входит в правительственную коалицию, раскритиковала его и назвала "непонятным", поскольку он вызывает многочисленные проблемы, касающиеся военной службы или пенсионного возраста.

Первой страной в Евросоюзе, официально признавшей третий пол, стала Германия. В ноябре 2017 Федеральный конституционный суд в Карлсруэ заявил о необходимости создания в записях актов гражданского состояния возможности для указания другого варианта, кроме женского или мужского пола. Суд постановил, что до конца 2018 должен быть принят соответствующий закон. Позже третий пол признали Нидерланды.

Интерсексуалы - это люди с недостаточно развитыми признаками мужского или женского пола.

Как сообщалось, в Чехии правительство поддержало легализацию однополых браков.