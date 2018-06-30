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Украине не хватает снайперов, - военный эксперт

Для нужд защитников Украины на Донбассе заграницей закупаются сотни снайперских винтовок, но пока не хватает снайперов

Об этом военные эксперты "Украинского вооруженного центра" Тарас Чмут и Юрий Збанацкий говорили во время еженедельной рубрики "Эфир 450", которая каждую субботу выходит после выпуска новостей в 17.00 на телеканале Еспресо.TV.

"Прежде всего у нас есть дефицит современных снайперских систем, поскольку от Советского Союза Украина получила лишь винтовки СВД ... Реально СВД имеет преимущество не более, чем в 200 м. до 600-800 м. Это зависит от компетенции самого снайпера. Средний боец, которого просто выбрали в отделении и дали ему СВД, он не является снайпером. Для полноценных снайперов в специальных подразделениях нужны более современные мощные системы, поскольку мир пошел гораздо дальше. Собственно, эти системы сейчас закупаются за государственные средства и волонтерами, и они используются в зоне АО ", - пояснил Збанацкий.

При этом он отметил, что не будет называть конкретных моделей и "куда они идут".

"Но счет идет не на десятки, а на сотни", - добавил Збанацкий.

На вопрос Чмута о том, сколько же снайперских винтовок нужно сейчас украинской армии - сотни или десятки тысяч, Збанацкий ответил:

"Здесь все упирается в уровень подготовки снайперов. Квалифицированного снайпера следует готовить достаточно долго, это требует ресурсов. У нас большей проблемой является не нехватка этих винтовок (новейших снайперских - ред.), а соответствия количества подготовленных снайперов, которые могли бы ими пользоваться. Пока у нас больше винтовок, чем хорошо подготовленных снайперов ".

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