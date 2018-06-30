Украина ввела безвизовый режим с государством Антигуа и Барбуда
30 июня, 2018, 07:29
В пятницу, 29 июня, в Украине вступил в силу безвизовый режим с государством Антигуа и Барбуда
Согласно документу, граждане Украины могут прибыть в Антигуа и Барбуду только с действующим проездным документом на период до 90 дней в течение 10 дней. Превысив этот период, можно получить визовые документы в ближайшем консульстве.
Стоит уточнить, что Антигуа и Барбуда – это островное государство в группе Малых Антильских островов в восточной части Карибского моря. Главой государства является монарх Великобритании Елизавета II, которую представляет генерал-губернатор. Страна является привлекательной для иностранных инвестиций, поскольку является классической оффшорной зоной.
- Как сообщалось, Беларусь и Китай подписали соглашение о взаимном безвизе.
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