Украина уже не входит в десятку самых опасных стран мира

30 июня, 2018, 07:48

Украина поднялась на 152-е место в рейтинге уровня безопасности среди 163 стран мира

Об этом говорится в перечне стран, составленном организацией Institute for Economics and Peace.

По сравнению с 2017 годом, Украина поднялась на две позиции, покинув десятку самых опасных стран мира.

Рейтинг Global Peace Index составлен на основе 23 качественных показателей из авторитетных источников.

Для составления рейтинга были проанализированы три составляющих: уровень социальной безопасности, масштабы внутренних и международных конфликтов. Также авторы рейтинга учли такие показатели, как степень милитаризации общества, уровень криминальности, количество терактов, импорт и экспорт оружия, коррумпированность и прочее.

Стоит отметить, что худший показатель Украины - "очень низкий" уровень мира.

Как отмечают авторы рейтинга, в 2018 году глобальный уровень мира ухудшился на 0,27%, что стало четвертым годом ухудшения. В частности, в 2018 году 92 страны показали ухудшение показателей мира, 71 страна - улучшение.