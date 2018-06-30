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Трамп не исключил признания российской аннексии Крыма

Президент США Дональд Трамп отказался исключить признание российской аннексии украинского полуострова Крым

Об этом сообщает RFERL.

Отвечая на вопрос журналистов, действительно ли Трамп отказывается от продолжительной позиции Вашингтона относительно аннексии, он заявил: "Посмотрим".
Похожий ответ он дал и на вопрос об отмене санкций, наложенных на Россию в связи с аннексией Крыма.
"Мы посмотрим по поведению России", - сказал президент США.

По словам Трампа, целью его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным является улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой.

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