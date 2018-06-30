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Стало известно, почему не идет реставрация Невицкого замка вблизи Ужгорода, на что выделено более 11 млн грн

Восстановительные работы в Невицком замке (Закарпатье) не начались из-за судебной волокиты

Об этом рассказал глава ОГА Геннадий Москаль, передает телеканал М-студио.

Оказывается, прокуратура Закарпатской области подала апелляционную жалобу на решение Ужгородского горрайонного суда о передаче "бесхозяйной недвижимой вещи - Невицкого замка" в собственность Камьяницкого сельсовета Ужгородского района.

"Еще в 2009 году Невицкий замок внесен в Перечень объектов общей собственности территориальных общин, поэтому на момент вынесения судом первой инстанции решения он не был бесхозным имуществом. Кроме того, прокуратура области, департамент культуры облгосадминистрации и областной совет не были привлечены к участию в деле и соответственно проинформированы о времени и дате судебного разбирательства, как и о обжалованное решение. Камьяницкий сельсовет проигнорировал многочисленные просьбы вернуть Невицкий замок на баланс области", - комментирует апелляционную жалобу Москаль. Таким образом, пока суды не закончатся, работы не начнут.

Согласно проекту, руины Невицкого замка должны законсервировать, отремонтировать башни и провести еще ряд работ.

Полгода уже фактически потеряно, и неизвестно когда закончится судебная тяжба, соответственно, средства на реставрацию объекта поступят еще нескоро. Сколько времени останется на реализацию проекта и что успеют сделать - тоже загадка.

На реализацию проекта было предусмотрено 10,7 млн тысяч грн., еще дополнительно 500 тыс. выделили из областного бюджета. Однако, по состоянию на июнь 2018 года работы до сих пор не начались.

 

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