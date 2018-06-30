США могут вывести военных из Германии

30 июня, 2018, 13:26

Пентагон рассматривает возможность полного или частичного вывода своих военных из Германии. Сейчас в Германии дислоцируются 35 тысяч военных из США

Об этом в субботу, 30 июня, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Речь идет о внутреннем исследовании Пентагона по поводу стоимости дислокации войск в Германии и их вывода. Один из возможных вариантов развития событий - передислокация военных США в Польшу.

Пресс-секретарь Минобороны США Эрик Пахон в интервью газете опроверг наличие планов по выводу войск. Однако он также заявил, что Пентагон регулярно проверяет целесообразность размещения военных контингентов за рубежом.

По данным The Washington Post, на одной из встреч со своими военными советниками президент Дональд Трамп был "потрясен" масштабом присутствия солдат США в Германии.

Американский президент неоднократно критиковал Германию за низкие расходы на оборону и заявлял, что страны Евросоюза "наживаются на Америке", пользуясь ее военной защитой и выигрывая в торговом балансе с США.