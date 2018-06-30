Сенаторы Совета российской Федерации требуют прекратить вещание Deutsche Welle

30 июня, 2018, 17:25

В верхней палате российского парламента, Совете Федерации, предполагают прекращение вещания немецкой государственной медиакомпании Deutsche Welle (DW) на территории этой страны и требуют контрольные органы провести проверку радиостанции в связи с тем, что она якобы "оскорбляет" Россию и россиян

С просьбой проверить Deutsche Welle выступит комиссия Совета Федерации по информационной политике, сообщил представитель комиссии, сенатор Игорь Морозов, передает РИА "Новости".

"Думаю, комиссия по информационной политике обсудит ситуацию, даст предложения нашим контрольным органам относительно проверки ими соблюдения немецкой компанией российского законодательства. И если будут нарушения, лицензия будет отозвана", - сказал член Совета Федерации.

При этом сенатор обвинил Deutsche Welle, которая, хоть и дозировано, но критикует режим правления Путина, в нарушении журналистской этики.

"DW перешла уже все границы журналистской этики и культуры доведения информации своим слушателям и читателям, а размещенные ими публикации явно носят оскорбительный характер", - сказал Морозов.

По его словам, российская власть "слишком долго отступала, молчала в ответ на распространение русофобских и антироссийских настроений".

"Русофобией" в деятельности СМИ, в том числе иностранных, российская государственная пропаганда обычно называет антикоррупционные журналистские расследования об окружении Путина и Медведева, а также сообщения и репортажи о действиях вооруженных сил РФ в Украине и Сирии.