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Сегодня на Via Carpatia будет выступать культовая группа "Плач Еремии"

Вечером в субботу, 30 июня 2018 года, в последний день международного форума Via Carpatia в селе Криворивня Верховинского района Ивано-Франковской области состоится грандиозный концерт украинской рок-группы "Плач Еремии"

Об этом сообщил фронт-мэн команды Тарас Чубай в прямом эфире телеканалу Еспресо.TV.

"Я надеюсь, что горы нам дадут особой энергии. И концерт получится особенный, такой мощный. Мы уже провели sound-check и очень хорошо играть среди гор. Горы тебе отзываются эхом, так что приятно", - подчеркнул он.

 

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