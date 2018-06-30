Сегодня на Via Carpatia будет выступать культовая группа "Плач Еремии"
30 июня, 2018, 16:43
Вечером в субботу, 30 июня 2018 года, в последний день международного форума Via Carpatia в селе Криворивня Верховинского района Ивано-Франковской области состоится грандиозный концерт украинской рок-группы "Плач Еремии"
Об этом сообщил фронт-мэн команды Тарас Чубай в прямом эфире телеканалу Еспресо.TV.
"Я надеюсь, что горы нам дадут особой энергии. И концерт получится особенный, такой мощный. Мы уже провели sound-check и очень хорошо играть среди гор. Горы тебе отзываются эхом, так что приятно", - подчеркнул он.
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