Сегодня на Via Carpatia будет выступать культовая группа "Плач Еремии"

30 июня, 2018, 16:43

Вечером в субботу, 30 июня 2018 года, в последний день международного форума Via Carpatia в селе Криворивня Верховинского района Ивано-Франковской области состоится грандиозный концерт украинской рок-группы "Плач Еремии"

Об этом сообщил фронт-мэн команды Тарас Чубай в прямом эфире телеканалу Еспресо.TV.

"Я надеюсь, что горы нам дадут особой энергии. И концерт получится особенный, такой мощный. Мы уже провели sound-check и очень хорошо играть среди гор. Горы тебе отзываются эхом, так что приятно", - подчеркнул он.