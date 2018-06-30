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С завтрашнего дня магазины не будут выдавать сдачу мелкими копейками

С 1 июля магазины будут применять округление общих сумм расчетов наличными

Правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов, пишет Депо.

Применение правил округления общих сумм расчетов наличными упростит ежедневные расчеты граждан и даст возможность сократить расходы государства на чеканку и обеспечение денежного обращения более 90 млн гривень в год.

Такой эффект удастся достичь благодаря прекращению с 01 июля 2018 года чеканки и выпуска в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 коп. и продолжение чеканки и выпуска только монет номиналами 10 и 50 коп.

Монеты, введенные в обращение раньше, и в дальнейшем будут использоваться как средство платежа. Нацбанк специально не будет изымать из обращения эти монеты, и они будут находиться в обращении неограниченный период времени до отдельного решения банка.

В связи с этим банки и учреждения розничной торговли получают полное право не выдавать покупателю или клиенту сдачу до последней копейки.

Округление сумм должно отражаться также в актах о выдаче денег, которые составляются при возврате товара, и в других подобных документах.

Округление сумм будет происходить до последнего нуля, то есть в пределах 10 коп. Правила округления идентичны тем, которым учат детей в 5 классе: если число (сумма в чеке) заканчивается на 1, 2, 3 или 4, то округление происходит в меньшую сторону. Если цифра в чеке заканчивается на 5, 6, 7, 8 или 9 - округление идет в большую сторону.

В то же время в НБУ заявляют, что округление будет применяться только в случаях отсутствия монет мелких номиналов при расчетах наличными. Если у покупателя есть монеты мелких номиналов, он и в дальнейшем может рассчитываться ими, а если эти монеты есть у продавца, он может выдать покупателю сдачу этими номиналами.

Округление будет происходить по таким математическим правилам:

- сумма, которая заканчивается от 1 до 4 коп., округляется в сторону уменьшения к ближайшей сумме, которая заканчивается на 0 коп.

- сумма, которая заканчивается от 5 до 9 коп., округляется в сторону увеличения к ближайшей сумме, которая заканчивается на 0 коп.

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