Розенко рассказал, кто сейчас может претендовать на повышение пенсий
30 июня, 2018, 18:26
Очередное повышение пенсий в первую очередь коснется чернобыльцев и людей с большим трудовым стажем, но малой заработной платой
Об этом рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Еспресо.TV.
Он убежден, что деньги в пенсионном фонде будут.
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При этом многое зависит, по словам Розенко, от повышения минимальной зарплаты до 4,2 тыс. грн.
- Напомним, правительство еще работает над процессом монетизации субсидий.
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