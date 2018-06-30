Розенко рассказал, кто сейчас может претендовать на повышение пенсий

30 июня, 2018, 18:26

Очередное повышение пенсий в первую очередь коснется чернобыльцев и людей с большим трудовым стажем, но малой заработной платой

Об этом рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко, передает Еспресо.TV.

Он убежден, что деньги в пенсионном фонде будут.

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При этом многое зависит, по словам Розенко, от повышения минимальной зарплаты до 4,2 тыс. грн.