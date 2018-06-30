Полиция поймала бывшего боевика, который пытался выехать в Польшу

30 июня, 2018, 08:59

Работники ГУ Нацполиции в Луганской области задержали на подконтрольной украинской власти территории 37-летнего жителя оккупированного Донецка, который был членом незаконного вооруженного формирования "ЛНР"

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Задержанный пытался попасть в Харьков для оформления загранпаспорта. Он пояснил, что в мае 2015 вынужденно вступил в незаконное вооруженное формирование "ЛНР", так как боевики пытались отобрать у него жилье в оккупированном Донецке. В течение шести месяцев был радиотелефонистом в одной из рот "ЛНР" в Алчевске, после чего уволился по собственному желанию. Свое увольнение он объяснил тем, что его жена должна была скоро родить ребенка, и он решил покинуть НПФ, пока его подразделение не принимало участия в боевых действиях.

После этого он вернулся в Донецк, где начал заниматься пассажирскими перевозками. Отмечается, что, поскольку заработанных денег хватало только на продукты питания, он решил сделать себе загранпаспорт в Харькове и отправиться на заработки в Польшу.

С задержанным проводятся следственные действия в рамках открытого уголовного производства по статье 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Ему грозит тюремное заключение на срок от двух до пяти лет.