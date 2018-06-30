Организаторы Via Carpatia в Криворивне анонсировали проведение Форума в следующем году

30 июня, 2018, 23:14

Выступлением Олега Скрипки и Le Grand Orhestra завершился Форум Via Carpatia в Криворивне

Мероприятие продолжалось 8 дней и собрало сотни людей, передает Еспресо.TV.

Народный депутат Николай Княжицкий на завершении анонсировал проведение Форума в следующем году.

“Наша цель - возродить Карпаты, возродить Криворивню, сделать ее настоящей летней столицей Украины, а украинские Карпаты - жемчужиной Европейских Карпат. Мы сделали большое дело, а в других городах, где такого фестиваля не было, произошло большое несчастье - в Черновцах, в Одессе был сильный дождь, наводнение, люди страдали, мы думали, как им помочь. Но здесь такого не произошло, потому что наши голоса, наши сердца этот дождь разогнали. Благодаря этому фестивалю, у нас нет наводнения, нет дождя, мы все счастливы. И все мы говорим: в следующем году в Криворивне!”, - сказал Княжицкий.