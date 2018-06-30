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Несмотря на переговоры с Трампом, Ким Чен Ын увеличивает производство ядерного оружия, - NBC

В течение последних месяцев Северная Корея увеличила производство ядерного топлива на своих нескольких секретных объектах

Об этом со ссылкой на собственные источники в американской разведке, передает NBC.

Как отмечается, Ким Чен Ын скрывает эти объекты, сохраняя мнимую договоренность с американским президентом Дональдом Трампом, и пытаясь таким образом добиться от США еще больших уступок.

"...Чтобы обмануть нас и по количеству объектов, и по объемам оружия и ракет", - сообщил один из собеседников телеканала.

  • Напомним, после встречи с северокорейским диктатором в Сингапуре американский лидер заявил о том, что угрозы от КНДР якобы больше не существует.
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