Несмотря на переговоры с Трампом, Ким Чен Ын увеличивает производство ядерного оружия, - NBC
30 июня, 2018, 20:54
В течение последних месяцев Северная Корея увеличила производство ядерного топлива на своих нескольких секретных объектах
Об этом со ссылкой на собственные источники в американской разведке, передает NBC.
Как отмечается, Ким Чен Ын скрывает эти объекты, сохраняя мнимую договоренность с американским президентом Дональдом Трампом, и пытаясь таким образом добиться от США еще больших уступок.
"...Чтобы обмануть нас и по количеству объектов, и по объемам оружия и ракет", - сообщил один из собеседников телеканала.
- Напомним, после встречи с северокорейским диктатором в Сингапуре американский лидер заявил о том, что угрозы от КНДР якобы больше не существует.
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