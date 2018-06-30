Несмотря на переговоры с Трампом, Ким Чен Ын увеличивает производство ядерного оружия, - NBC

30 июня, 2018, 20:54

В течение последних месяцев Северная Корея увеличила производство ядерного топлива на своих нескольких секретных объектах

Об этом со ссылкой на собственные источники в американской разведке, передает NBC.

Как отмечается, Ким Чен Ын скрывает эти объекты, сохраняя мнимую договоренность с американским президентом Дональдом Трампом, и пытаясь таким образом добиться от США еще больших уступок.

"...Чтобы обмануть нас и по количеству объектов, и по объемам оружия и ракет", - сообщил один из собеседников телеканала.