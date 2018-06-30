30 июня, 2018, 18:05

В Криворивне Ивано-Франковской области начался третий завершающий день музыкального марафона "Летняя культурная столица" в рамках Международного форума Восточной и Центральной Европы "Via Carpatia"

Об этом передает телеканал Еспресо.TV.

Сегодня на главной сцене Форума перед зрителями выступят: Олег Скрипка и Le Grand Orchestra, "Мандры", Тарас Чубай и "Плач Еремии", Алина Паш, RIYA, группы MniShek и Warsoba.

В первые два дня музыкального марафона "Летнюю культурную столицу" со сцены поддержали Христина Соловий и Маричка Бурмака, Kozak System и Taraka, Роман Коляда, Иванка Червинская, Игорь Закус, группы Adm:t, РояльКит, Motanka, Sun Groove, Gypsy Lyre и Miroslava Kopynets, Le cœur, Юрий Самовилов.Гуртом.

Марафон называется "Летняя культурная столица" Украины, потому что он проводится в Криворивне, в месте, где фактически жил первый президент Украины Михаил Грушевский, Иван Франко, сюда приезжал Михаил Коцюбинский, здесь он написал "Тени забытых предков", а Сергей Параджанов снял фильм. Здесь уникальные и очаровательные места, которые привлекали внимание не только украинцев, но и поляков, евреев, которые жили здесь рядом с украинцами. Криворивня фактически была летней столицей украинской интеллигенции. Организаторы стремятся возродить эту традицию!

Прямую трансляцию музыкального марафона можно смотреть как на YouTube, так и на FB.