На Урале и на Дальнем Востоке выпускники получили грамоты с флагом Украины
30 июня, 2018, 15:59
В городе Серов Свердловской области (Урал, Россия) выпускникам средней общеобразовательной школы N22 выдали почетные грамоты об окончании учебного заведения с гербом и флагом Украины
Такие свои действия руководство школы объяснило "ошибкой", передает местный портал Znak.
Подобное в этом году случалось и в других российских детских образовательных учреждениях.
В июне в Приморье учительница школы N30 в Уссурийске также распечатала три грамоты с гербом Украины и вручила их ученикам.
В конце мая грамоты с государственной символикой Украины вручили учащимся средней общеобразовательной школы N2 города Катайский Курганской области.
- Напомним, в 2016 году в одном из детских садов Барнаула (Алтай, РФ) воспитанникам выдали грамоты с изображением герба Украины.
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