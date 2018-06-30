На Урале и на Дальнем Востоке выпускники получили грамоты с флагом Украины

30 июня, 2018, 15:59

В городе Серов Свердловской области (Урал, Россия) выпускникам средней общеобразовательной школы N22 выдали почетные грамоты об окончании учебного заведения с гербом и флагом Украины

Такие свои действия руководство школы объяснило "ошибкой", передает местный портал Znak.

Подобное в этом году случалось и в других российских детских образовательных учреждениях.

В июне в Приморье учительница школы N30 в Уссурийске также распечатала три грамоты с гербом Украины и вручила их ученикам.

В конце мая грамоты с государственной символикой Украины вручили учащимся средней общеобразовательной школы N2 города Катайский Курганской области.