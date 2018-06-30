На Полтавщине разыскивают особо опасного преступника. Вознаграждение - 50 тыс. грн

30 июня, 2018, 15:39

Правоохранители задержали трех сообщников рецидивиста Виталия Суржана, которые 27 июня 2018 года, около 12:00, помогли осужденному сбежать из административного здания Миргородского суда во время слушания очередного дела с его участием

Это водитель, находившийся за рулем автомобиля; женщина, которая передала оружие беглецу; и конвойный, который во время судебного перерыва снял наручники с преступника. Всем троим сообщено о подозрении. Октябрьским судом г. Полтавы задержанным избрана мера пресечения в виде 60 суток содержания под стражей, передает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

"Поиски преступника Виталия Суржана продолжаются!" - отмечается в сообщении.

Преступник был одет: серый спортивный костюм с капюшоном, бейсболка черного цвета. Рост - 195 см.

Особые приметы - татуировка в виде двух котов (на грудной клетке), Будды (на левом плече) и креста (на спине).

"Просим прощения у жителей и гостей области за временные неудобства и призываем тесно сотрудничать с полицией и сообщать информацию, которая поможет задержать "беглеца". Объявлено вознаграждение за ценную информацию – 50 тыс. грн! Конфиденциальность гарантирована!" - добавляют в Нацполиции.

Справка

40-летний Суржан Виталий Александрович - житель Луганской области, ранее судим за совершение преступлений, предусмотренных статьями 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Согласно данным полтавского ресурса Область.Онлайн, побег произошел 27-го числа около 12.20, когда в рассмотрении дела по его обвинению был объявлен перерыв. У подсудимого в руках оказался пистолет, который ему тайком передала сообщница. Суржан выдвинул условие конвою беспрепятственно выпустить его из здания, гарантировав при этом никого не убивать. Судебная охрана, чтобы избежать жертв, вынуждена была согласиться с этим. Беглец вместе с женщиной, якобы его сожительницей, сели в припаркованную возле здания суда серебристую Audi А6 "универсал" с номерами одной из стран Балтии, и исчезли в неизвестном направлении.

5-ть выстрелов, сделанных полицейскими, по колесам машины беглецов оказались неточными.

В области был введен план "Перехват". За 6 часов полицейским поступило сообщение о том, что на территории Миргородского района обнаружен брошенным автомобиль, на котором скрылся Суржан.

О Виталие Александровиче Суржане известно, что он был задержан в 2016 году по подозрению в нападении на валютчика в городе Александрия Кировоградской области, совершенном в 2015 году. Тогда он с сообщниками расстреляли из пистолетов и автоматов автомобиль с потерпевшим. По информации правоохранителей, Суржан был организатором банды, в которую входили ранее судимые жители Луганской области и которая длительное время промышляла на Донбассе.

После досудебного следствия дело начали слушать в Александрии, однако из-за угроз, которые поступали судьям от подсудимых и их близких, что остались на свободе, дело передали в Полтавскую область. Суржана обвиняют в бандитизме, разбое, незаконном обращении с оружием и завладениях автотранспортом в нескольких областях Украины.