На Львовщине во время реконструкции дома погиб мужчина
30 июня, 2018, 20:15
30 июня 2018 года в 15:33 спасателям поступило сообщение о том, что во время реконструкции дома произошел обвал бетонного фундамента на ул. Подлесная, 38, в селе Подзверинец Городокского района Львовской области
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