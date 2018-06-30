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На Львовщине во время реконструкции дома погиб мужчина

30 июня 2018 года в 15:33 спасателям поступило сообщение о том, что во время реконструкции дома произошел обвал бетонного фундамента на ул. Подлесная, 38, в селе Подзверинец Городокского района Львовской области

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате обвала под обломки попал мужчина. Спасатели вместе с местными жителями с помощью штикових лопат извлекли тело мужчины из-под фундамента.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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