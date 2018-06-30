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На Херсонщине ночью сгорели 170 гектаров пшеницы

На Херсонщине в пятницу ночью сгорело 170 гектаров пшеничного поля

Об этом сообщили в субботу в Главном управлении ГСЧС Украины в Херсонской области.

"В Великолепетихском районе возле с. Рубановка ночью 29 июня около 01:50 загорелось пшеничное поле фермерского хозяйства. В результате пожара сгорело 170 гектаров пшеницы", - рассказали в ГУ ГСЧС в области.

Общая площадь данного поля составляет 340 гектаров.

По информации ГУ ГСЧС в области, возгорание на пшеничном поле тушили силами местной пожарной охраны "Рубановка" и фермерского хозяйства. Подразделения ГСЧС к ликвидации пожара не привлекались.

Причина пожара пока неизвестна.

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