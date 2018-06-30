На Франковщине ливень затопил 200 домов и повредил 14 км путей

30 июня, 2018, 21:57

Вследствие ливня 28 июня на Прикарпатье подтопило жилые и административные дома, приусадебные участки, придомовые территории и сельскохозяйственные угодья

Всего подтоплено: 202 жилых здания, 8 подвальных помещений ж/б, 20 придомовых территории ж/б, 1 насосное помещение предприятия НГДУ "Долина нафтогаз", 1 здание трансформаторной подстанции Ивано-Франковского РЭМ, 40 приусадебных участков, 35 га сельскохозяйственных угодий, повреждено 14 км дорог местного значения, повреждено 3 моста, соединяющих сельские местные дороги с частными приусадебными участками, передает Курс.

По оперативной информации, по состоянию на 06:00 30 июня наблюдались подтопления в городе Калуш, поселках Богородчаны и Рожнятов, ивано-франковской области, Долинском, Снятинском районах, на территории Болеховского МР и в Ивано-Франковске.