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На Донбассе боевики осуществили 34 обстрела позиций ВСУ, двое военных ранены

За прошедшие сутки, 29 июня, ситуация в районе проведения Операции объединенных сил оставалась контролируемой. Враг проявлял активные боевые действия с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На отдельных участках боевики использовали вооружение танков и минометов

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

“На Луганском направлении противник обстрелял из танка защитников Новотошковского. Также под вражеским огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов находились наши позиции в районе Крымского”, — указано в сообщении.

Кроме того, в штабе сообщили, что: “Вечером в районе Светлодарской дуги российские оккупационные войска провоцировали защитников Светлодарска, Новозвановки и Майского. Там противник применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и вооружение БМП. В течение дня на Горловском направлении было горячо. Бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Противник использовал гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы. Для принуждения оккупантов к прекращению огня наши защитники применяли имеющиеся огневые средства. Также на этом направлении враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши позиции возле населенного пункта Новгородское. На Донецком направлении враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Пески, Авдеевка, Верхнеорецкое и Новомихайловка, а в районе Невельского зафиксирована работа вражеского снайпера”.

В течение суток неспокойно было на Мариупольском направлении. Противник продолжал вести огонь по нашим позициям с применением оружия, которое должно быть отведено на определенные Минскими договоренностями расстояния. Так, враг провоцировал защитников Бердянского и Гнутового огнем из минометов калибром 120 мм. Огневому воздействию также подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Павлополь и Широкино.

“Вследствие активных боевых действий двое наших защитников ранены. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 2 раза открывали огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Марьинка, что на Донецком направлении, и Гнутово, что на Мариупольском направлении. По уточненным данным разведки, трое боевиков российских оккупационных войск уничтожены, двое ранены”, — добавили в пресс-центре ООС.

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