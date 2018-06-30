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Газпром подал новый иск о расторжении контрактов с Украиной

Компания "Газпром" подала новый иск о расторжении действующих контрактов на поставку и транзит газа через Украину, и началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража

Об этом глава правления российского "Газпрома" Алексей Миллер сказал на пресс-конференции, сообщает РБК.

Миллер добавил, что основным условием дальнейших переговоров является "восстановление баланса в интересах сторон", в том числе отмена решения Стокгольмского арбитража и "конструктивные предложения" со стороны Украины.

По словам Миллера, Украина должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита через свою территорию.

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