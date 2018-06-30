Газпром подал новый иск о расторжении контрактов с Украиной
30 июня, 2018, 13:57
Компания "Газпром" подала новый иск о расторжении действующих контрактов на поставку и транзит газа через Украину, и началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража
Об этом глава правления российского "Газпрома" Алексей Миллер сказал на пресс-конференции, сообщает РБК.
Миллер добавил, что основным условием дальнейших переговоров является "восстановление баланса в интересах сторон", в том числе отмена решения Стокгольмского арбитража и "конструктивные предложения" со стороны Украины.
По словам Миллера, Украина должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита через свою территорию.
- Как сообщалось, "Газпром" заявил, что шведский суд отказал "Нафтогазу".
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве