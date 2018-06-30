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Футбол на крови: день 17

30 июня на чемпионате мира по футболу в России начались матчи плей-офф

С начала чемпионата российско-оккупационные войска 450 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, 112 из которых - из тяжелого вооружения запрещенного Минскими договоренностями. За это время в результате боевых действий погибли 11 украинских военных и 42 получили ранения. Ранены в результате ведения боевых действий четверо мирных жителей.

Украинский политзаключенный Станислав Клых, которого незаконно удерживают в Российской Федерации, вероятнее всего, находится в психиатрической больнице в Магнитогорске в очень плохом физическом состоянии. Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур.

30 июня на чемпионате мира состоялись первые матчи 1/8 финала:

Франция - Аргентина

Уругвай - Португалия

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