Футбол на крови: день 17

30 июня, 2018, 23:00

30 июня на чемпионате мира по футболу в России начались матчи плей-офф

С начала чемпионата российско-оккупационные войска 450 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, 112 из которых - из тяжелого вооружения запрещенного Минскими договоренностями. За это время в результате боевых действий погибли 11 украинских военных и 42 получили ранения. Ранены в результате ведения боевых действий четверо мирных жителей.

Украинский политзаключенный Станислав Клых, которого незаконно удерживают в Российской Федерации, вероятнее всего, находится в психиатрической больнице в Магнитогорске в очень плохом физическом состоянии. Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур.

30 июня на чемпионате мира состоялись первые матчи 1/8 финала:

Франция - Аргентина

Уругвай - Португалия