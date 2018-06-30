 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Эксперты рассказали, когда Украина будет переходить на стрелковое оружие НАТО

Пока ВСУ не имеют нужды отказываться от советского ручного вооружения. Такая необходимость возникнет лишь тогда, когда украинским войском будут полностью использованы огромные запасы соответствующих боеприпасов, которые размещены как в Украине, так и в бывших странах - членах Варшавского блока

Об этом военные эксперты "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут и Юрий Збанацкий говорили во время еженедельной рубрики "Эфир 450", которая каждую субботу выходит после выпуска новостей в 17.00 на телеканале Еспресо.TV.

"Только потом (когда закончатся запасы - ред.) мы сможем перейти на какие-то другие системы, на какие-то другие калибры", - отметил Збанацкий.

При этом, по его словам, Украина сейчас получает автоматные патроны из Литвы и выстрелы из гранатометов из Болгарии.

Отвечая на вопрос Чмута о необходимости в распоряжении защитников Украины гибрида винтовки М4, приспособленного к патронов советской системы 7,62 мм на 39, который был представлен отечественным оборонным сектором, Збанацкий ответил:

"Для Вооруженных Сил это не очень хорошая идея. Переработка М4 под данный калибр не является надежной".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июня, 2018 суббота

больше новостей

30 июня, 2018 суббота

29 июня, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать