Эксперты рассказали, когда Украина будет переходить на стрелковое оружие НАТО
Об этом военные эксперты "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут и Юрий Збанацкий говорили во время еженедельной рубрики "Эфир 450", которая каждую субботу выходит после выпуска новостей в 17.00 на телеканале Еспресо.TV.
"Только потом (когда закончатся запасы - ред.) мы сможем перейти на какие-то другие системы, на какие-то другие калибры", - отметил Збанацкий.
При этом, по его словам, Украина сейчас получает автоматные патроны из Литвы и выстрелы из гранатометов из Болгарии.
Отвечая на вопрос Чмута о необходимости в распоряжении защитников Украины гибрида винтовки М4, приспособленного к патронов советской системы 7,62 мм на 39, который был представлен отечественным оборонным сектором, Збанацкий ответил:
"Для Вооруженных Сил это не очень хорошая идея. Переработка М4 под данный калибр не является надежной".
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