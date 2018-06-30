Эксперты рассказали, когда Украина будет переходить на стрелковое оружие НАТО

30 июня, 2018, 19:33

Пока ВСУ не имеют нужды отказываться от советского ручного вооружения. Такая необходимость возникнет лишь тогда, когда украинским войском будут полностью использованы огромные запасы соответствующих боеприпасов, которые размещены как в Украине, так и в бывших странах - членах Варшавского блока

Об этом военные эксперты "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут и Юрий Збанацкий говорили во время еженедельной рубрики "Эфир 450", которая каждую субботу выходит после выпуска новостей в 17.00 на телеканале Еспресо.TV.

"Только потом (когда закончатся запасы - ред.) мы сможем перейти на какие-то другие системы, на какие-то другие калибры", - отметил Збанацкий.

При этом, по его словам, Украина сейчас получает автоматные патроны из Литвы и выстрелы из гранатометов из Болгарии.

Отвечая на вопрос Чмута о необходимости в распоряжении защитников Украины гибрида винтовки М4, приспособленного к патронов советской системы 7,62 мм на 39, который был представлен отечественным оборонным сектором, Збанацкий ответил:

"Для Вооруженных Сил это не очень хорошая идея. Переработка М4 под данный калибр не является надежной".