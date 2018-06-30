30 июня - день рождения генерала Романа Шухевича
С детства был связан с украинским подпольем в Галичине.
Высшее образование получил во Львовской политехнике (отдел строительной архитектуры).
В 19-летнем возрасте присоединился к покушению на государственного деятеля Речи Посполитой Станислава Скобинского.
1934-1937 гг - провел полгода в польском концлагере и 2 года в тюрьме.
1937 г. - занимался рекламным бизнесом во главе собственной фирмы "Фама".
1939. - защищал украинцев Закарпатья, воевал в составе "Карпатской Сечи".
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Весна - лето 1941. - командовал украинским национальным легионом "Нахтигаль".
30 июня 1941. - поддержал провозглашение Акта восстановления Украинского государства.
Отказался идти на компромисс с немцами и приобщается к развитию вооруженного Движения Сопротивления против нескольких оккупационных сил.
Вместе с Натальей Березинской имел 2-х детей: дочь Марию и сына Юрия, которые с 45-го года в принудительном порядке находились в приютах. Сначала в Чернобыле, потом в Донецке. Мать годами не знала их адресов и была лишена возможности переписки. С наступлением совершеннолетия их стали преследовать уже как взрослых.
Юрий Шухевич вообще провел в советских лагерях 32 года. Вернуться ему разрешили только в 1990 г.
Сейчас ему 88. Народный депутат Украины от Радикальной партии (№5 в списке).
Его матери, жене командарма, дали "добро" на то, чтобы снова поселиться во Львове в 1958 году. - после нескольких сроков наказания. Березинская-Шухевич все время находилась под наблюдением КГБ.
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