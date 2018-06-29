Женщинам полезно просыпаться рано утром. Почему ученые так решили
Об этом пишет издание Moneyish.
Исследования проводили ученые из Университета Колорадо. В нем приняли свыше 32 тыс. женщин со средним возрастом 55 лет без признаков депрессии.
После эксперимента ученые пришли к выводу, что воздействие дневного света определяет риски получить депрессию. Для "жаворонков" этот риск снижается на 12-27%.
Исследователи отмечают, что женщины, которые любят подольше поспать, чаще остаются одинокими, имеют вредные привычки и не имеют правильного режима отдыха.
Эти факторы влияют на появление депрессии.
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Ранее исследователи из Мадридского политехнического университета провели "алкогольный" эксперимент. Ученые обнаружили: белое вино позволяет женщинам чувствовать себя более счастливыми.
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