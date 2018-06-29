Женщинам полезно просыпаться рано утром. Почему ученые так решили

29 июня, 2018, 13:02

Ученые провели исследования и обнаружили, что женщины, которые просыпаются рано, реже страдают депрессией

Об этом пишет издание Moneyish.

Исследования проводили ученые из Университета Колорадо. В нем приняли свыше 32 тыс. женщин со средним возрастом 55 лет без признаков депрессии.

После эксперимента ученые пришли к выводу, что воздействие дневного света определяет риски получить депрессию. Для "жаворонков" этот риск снижается на 12-27%.

Исследователи отмечают, что женщины, которые любят подольше поспать, чаще остаются одинокими, имеют вредные привычки и не имеют правильного режима отдыха.

Эти факторы влияют на появление депрессии.