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Женщинам полезно просыпаться рано утром. Почему ученые так решили

Ученые провели исследования и обнаружили, что женщины, которые просыпаются рано, реже страдают депрессией

Об этом пишет издание Moneyish.

Исследования проводили ученые из Университета Колорадо. В нем приняли свыше 32 тыс. женщин со средним возрастом 55 лет без признаков депрессии.

После эксперимента ученые пришли к выводу, что воздействие дневного света определяет риски получить депрессию. Для "жаворонков" этот риск снижается на 12-27%.

Исследователи отмечают, что женщины, которые любят подольше поспать, чаще остаются одинокими, имеют вредные привычки и не имеют правильного режима отдыха.

Эти факторы влияют на появление депрессии.

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